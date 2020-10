Côte d’Ivoire: «Ouattara pense que c’est un droit pour lui de tuer les Ivoiriens»

Pour Mamadou Koulibaly, le président Alassane Ouattara pense que c’est un droit pour lui de tuer les ivoiriens et qu’il ne répondra pas devant la justice.

Le président de Liberté et Démocratie pour la République de la Côte d’Ivoire (LIDER), Mamadou Koulibaly, a réitéré ce jeudi, l’appel au boycott actif de la présidentielle, lancé par l’opposition ivoirienne. “Nous ne voulons pas de cette élection-là. Elle n’aura pas lieu..Nous allons vous rendre la vie difficile et impossible dans ce pays”, lance-t-il à Alassane Ouattara qui, dit-il, envoie ses miliciens dits “microbes” dans les villes pour agresser les manifestants.

“C’est quand même triste, ce qui arrive à la Côte d’Ivoire par la faute d’un seul homme entêté, qui veut se maintenir au pouvoir vaille que vaille et coûte que coûte. On n’a pas oublié les 3000 morts de 2011. Gbagbo a été puni à la CPI, mais Alassane Ouattara, personne ne l’a touché ni lui demandé des comptes. Donc il pense que c’est un droit pour lui de tuer les ivoiriens et mettre cela sur le compte de quelqu’un d’autre. Et puis, il recommence”, déplore Mamadou Koulibaly.

Une cinquantaine de morts

“Nous sommes à plus d’un cinquantaine de morts et Ouattara est en campagne. Il pense que cette fois, il n’y aura pas de la justice”, déclare Mamadou Koulibaly qui insiste que l’opposition va user de tous les moyens nécessaires pour que la justice soit faite. “L’impunité, c’est fini. Tous les morts crient justice, il est de notre devoir de les rendre justice”, a-t-il martelé.

Pour lui, Alassane Ouattara a corrompu l’entente qu’il y a entre les populations de Côte d’Ivoire de la même manière qu’il a corrompu le système économie, politique et sociale du pays.