Côte d’Ivoire – Meeting anti-Ouattara: Kemi Séba bloqué par les autorités locales d’Anono

Les autorités locales d’Anono à Cocody en Côte d’Ivoire ont indiqué ne jamais avoir donné leur accord pour la tenue d’un quelconque meeting de Kemi Séba dans la localité. Un développement qui risque de ne pas faire les affaires de l’activiste panafricaniste.

L’activiste Kemi Séba avait annoncé la tenue d’un meeting, contre le troisième mandat d’Alassane Ouattara, en côte d’ivoire dans le village d’Anono à Cocody vendredi 30 octobre 2020. Suite à l’annonce de cet événement et nombreuses interrogations sur la bénédiction ou non des autorités locales et notables dudit village, ces derniers ont sorti une note indiquant n’être mêlés ni de près ni de loin à cet événement.

« La CHEFFERIE villageoise d’Anono vient par la présente informer l’ensemble des concitoyens qu’elle n’est nullement associée un tel événement et n’aurait en aucune manière donné un quelconque accord », a indiqué le communiqué. « En tout état de cause, elle voudrait prendre l’opinion nationale à témoin. En effet, les campagnes électorales étant clôturées ce jeudi 29 oct à 23 h 59, elle ne saurait s’accommoder de telles activités qui tendent de défier l’autorité de l’État », a ajouté la Chefferie. Il va sans dire que le meeting annoncé par Kemi Séba risque de ne jamais avoir lieu.