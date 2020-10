Côte d’Ivoire: l’opposition en “giga-meeting” contre un 3e mandat de Ouattara

L’opposition ivoirienne se rassemble ce samedi au Stade Félix-Houphouët-Boigny, surnommé « Le Félicia », pour communiquer de nouvelles directives contre la candidature du président sortant, Alassane Ouattara.

Les principales figures de l’opposition qui sont en Côte d’Ivoire sont annoncées à ce rassemblement auquel participe les partisans de Soro, Gbagbo, Bédié, Mamadou koulibally, etc. Ce « giga-meeting » fait suite à une réunion tenue au siège du PDCI pour fixer de nouvelles directives.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: la commission électorale n’envisage pas un report du scrutin

L’objectif principal de cette réunion de préparation est de rassurer les militants : « Nous invitons tous nos militants et tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à sortir massivement pour dire non au viol de la loi fondamentale de ce pays. Nous voulons ajouter que toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Et que donc la peur doit quitter l’esprit des Ivoiriens. », rassure un cadre de l’opposition ivoirienne.

Depuis plus de deux semaines, l’opposition a lancé un appel à la désobéissance civile. Elle entend s’unir pour faire bloc à la candidature du président Alassane Ouattara qui veut briguer un troisième mandat.