Côte d’Ivoire: “Le retrait de l’opposition de la CEI n’affecte en rien la crédibilité de la présidentielle”

Pour le président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, le retrait des commissaires centraux représentant l’opposition ivoirienne de la CEI, n’affecte pas la crédibilité du processus électoral en cours.

A quelques semaines de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir), a demandé à son représentant de ne pas prêter serment pour siéger à la CEI centrale, suivi quelques semaines du retrait des représentants des plateformes de l’opposition, AFD et LMP. Si d’aucuns pensent que ce retrait va affecter le scrutin en cours, rien de tel n’est à craindre, selon le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert-Coulibaly.

A lire Aussi: Présidentielle et appel à la désobéissance civile: Alassane Ouattara met en garde l’opposition ivoirienne

Pour lui, le retrait des commissaires centraux représentant l’opposition ivoirienne de la commission électorale indépendante n’affecte pas la crédibilité de la présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020. “Pour nous, c’est dommage, on aurait bien voulu qu’ils soient là pour regarder (le déroulé du vote), mais (leur retrait) n’affecte en rien la crédibilité de nos actions”, a dit M. Coulibaly-Kuibiert, dans une émission lundi soir sur la chaîne de télévision ivoirienne NCI (privée).

“Nous les avons adoptées (les actions), il s’agit maintenant de les exécuter, et nous sommes dans la phase opérationnelle (or) les commissaires ont un rôle de supervision, ils n’ont pas un rôle opérationnel, lequel rôle est dévolu aux agents techniques”, a-t-il expliqué. En Côte d’Ivoire, l’opposition juge illégale la candidature du président sortant, Alassane Ouattara et soupçonne la CEI d’être à la solde du pouvoir en place.