Côte d’Ivoire: le Primud 2020 contesté, Molare répond à ses détracteurs

Le chanteur Molare, promoteur du Primud, a réagi aux récentes sorties de Sandia Chouchou et du camp Ramba Junior qui l’accusent d’avoir favorisé les uns au détriment d’autres, pour le compte du Primud 2020.

La chanteuse coupé-décalé, Sandia Chouchou, et la pépite du Rap Ivoire, Ramba Junior, ne sont pas d’accord avec les résultats du Primud 2020. Ils accusent tous deux Molare d’avoir fait une politique de deux poids, deux mesures.

«Il faut que les gens arrêtent de parler et se plaindre pour rien. Au PRIMUD, les règles du jeu sont bien établies dès le départ. Nous, on ne donne aucun chiffre”, a clarifié Molare.

En réponse aux allégations, le boss du MGroup a dévoilé que Sandia Chouchou a perdu partout et elle se plaint. “Les résultats sont affichés. Elle a eu zéro vote du jury, 5 SMS, elle est 4e sur vote Internet. Dans sa catégorie, Eudoxie est arrivée en 2e position et Janine Kleen : 3e. Vitale a gagné avec 30.38%”, va-t-il expliquer.

En ce qui concerne Ramba Junior, Molare indique qu’il a perdu dans sa catégorie. “Il a perdu, c’est tout. Abomé est le gagnant et qu’ils arrêtent un peu… On dit qu’ils ne comptent plus prendre part au PRIMUD, écoutez, nous, on ne gère pas ça, il faut que cela soit clair.”, a-t-il confié à Viberadio.