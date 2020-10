Côte d’Ivoire: la condition de l’ONU pour accompagner la présidentielle 2020

Une décision des Nations-Unies vient de tomber, comme un coup de massue, sur la tête du Président Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Cette décision montre le désaveu de ses ex-soutiens, qui ne demandent que l’organisation d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible.

Si, depuis son avènement au pouvoir, le président Alassane Ouattara ne fait que l’apologie des instances internationales, tout en mettant son pays sous leur tutelle, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Cette tutelle de ces différentes organisations internationales lui avait permis d’envoyer ses compatriotes et adversaires politiques devant ces instances pour être jugés et condamnés. Mais que s’est-il passé pour que Ouattara qui depuis son annonce de briguer un troisième mandat ne veut plus en entendre parler et proclame haut et fort la souveraineté de son pays, la Côte d’Ivoire.

Selon le site ATUALITE IVOIRE, dans sa tour d’ivoire et gagné par l’aveuglement… suicidaire, il ne sait pas que, seul contre tous, il est un roi ‘’nu’’. Or, les aveugles voient et les sourds entendent que non seulement Mgr Jean-Pierre Cardinal Kutwa, archevêque métropolitain d’Abidjan voué aux gémonies, a eu tort d’avoir eu raison trop tôt, mais l’heure semble sonnée.

Une première sanction de l’ONU

C’est par la voix du représentant spécial du SG de l’ONU et chef du bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (UNOWAS), qui fut Secrétaire exécutif de la CEDEAO au moment de la crise post-électorale (décembre 2010 – avril 2011), Mohamed Ibn Chambas, que cette condition qui sonne comme une première sanction de l’Organisation des Nations-Unies est annoncée. Comme quoi l’institution internationale ne pourra pas accompagner l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020, si elle n’est pas inclusive, transparente et crédible : « L’ONU n’accompagnera que l’organisation d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible ».