Côte d’Ivoire: Kerozen suspend ses prestations artistiques

Le chanteur ivoirien Kerozen a suspendu sa carrière musicale. L’annonce a été faite par l’artiste lui-même sur sa page Facebook.

Depuis quelques jours, Kerozen plaide pour la paix en Côte d’Ivoire en raison des violences préélectorales enregistrées dans le cadre de la présidentielle d’octobre 2020. «Je suis de l’Ouest. Ma femme est du Nord. J’ai des amis de tous les groupes ethniques et de tout bord politique de la Côte d’Ivoire. Pardonnez! Continuons à nous taquiner. Agnis avares, Baoulés soûlards, Bétés palabreux, Djoulas petits pieds, Gouros esclaves de Senoufos et vice vice-versa. C’est tout ça qui rend notre pays beau de l’intérieur et de l’extérieur. Ne nous entre-déchirons pas. On n’a qu’un seul pays. Notre humanisme doit primer», a écrit Kerozen à 10 jours de la présidentielle.

Mais visiblement les violences se poursuivent et plusieurs morts ont été enregistrés. Meurtris par ces événements malheureux qui persistent, l’artiste a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, sa carrière musicale.

«A cette douloureuse occasion, je m’incline pieusement devant les corps de mes frères disparus et présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Ce jour, je mets donc fin à mes prestations artistiques sur toute l’étendue du territoire national. On n’a qu’un seul pays. Mon cœur saigne. CÔTE D’IVOIRE», a écrit Kérozen sur sa page Facebook ce jeudi 22 octobre 2020.