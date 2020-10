Côte d’Ivoire: inauguration d’un centre d’innovations et de technologies de l’anacarde

Le président Alassane Ouattara a inauguré jeudi 1er octobre 2020, un centre d’innovations et de technologies de l’anacarde à Yamoussoukro.

Pour accroitre sa production d’anacarde et améliorer la qualité de l’anacarde ainsi que pour conforter sa place de première productrice mondiale de ce produit agricole, la Côte d’Ivoire a mis en place un centre d’innovations et de technologies de l’anacarde à Yamoussoukro. De sources officielles, cette unité industrielle est d’une capacité de transformation de 6 000 tonnes par an.

A lire Aussi : Alassane Ouattara: “Il faut absolument éviter à la Côte d’Ivoire une autre crise post-électorale”

« La création de ce centre d’innovations et de technologies de l’anacarde est un progrès important pour notre pays. A travers cette unité, nous projetons d’atteindre un taux de transformation avoisinant 40%. Chose qui va générer de nombreux emplois pour les jeunes et pour les femmes », a déclaré Alassane Ouattara.

D’un cout total de 3,9 milliards de FCFA, le centre occupe une superficie de 4 hectares et est doté d’une salle de stockage, de transformation, de séchage, des laboratoires et un centre de production de produits dérivés…Le centre se veut être un pôle technique en matière d’expertise, de formation, de transformation et de commercialisation des produits de l’anacarde.

A lire Aussi : Prix du cacao: pari gagné pour le Ghana et la Côte d’Ivoire

Le prix du cacao passe à 1000 FCFA

En Côte d’Ivoire, le prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2020-2021 est de 1000 FCFA, contre 825 FCFA pour la campagne précédente, soit une hausse de 175 FCFA. Le gouvernement a également signé deux conventions pour améliorer la qualité de la fourniture de l’énergie.