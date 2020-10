Côte d’Ivoire: inauguration du Stade Olympique d’Ebimpé

Le gouvernement ivoirien a démarré ce samedi, la cérémonie d’inauguration du Stade Olympique d’Ebimpé, fruit de la coopération sino-ivoirienne.

“Je prendrai part, ce samedi 3 octobre, à la cérémonie d’inauguration du Stade Olympique d’Ebimpé. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce joyau architectural est l’un des plus grands et des plus modernes d’Afrique”, a annoncé le président Alassane Ouattara ce samedi 03 octobre 2020.

Lancée le 22 décembre 2016, la construction de ce joyau architectural de plus 60 000 places est d’un coût d’investissement de 143 milliards f CFA. Situé au Nord-ouest d’Abidjan, le Stade Olympique d’Ebimpé est le fruit de la relation sino-ivoirienne. Pour le compte de la cérémonie d’inauguration, un match de gala mettra en opposition l’Asec d’Abidjan à l’Africa sports, même si les Oyé restent toujours divisés sur l’affaire du parrainage litigieux à Didier Drogba par certains de ses dirigeants.