Côte d’Ivoire – Front contre 3e mandat de Ouattara: l’opposition dévoile sa feuille de route

Ce vendredi 16 octobre 2020, l’opposition ivoirienne a dressé sa feuille de route pour empêcher un éventuel troisième mandat du président sortant, Alassane Ouattara.

L’appel à la désobéissance civile lancé par les leaders de l’opposition en Côte d’Ivoire n’est qu’une étape de la feuille de route tant attendue par les militants du camp opposé au pouvoir en place. Après avoir lancé l’appel au boycott actif de la présidentielle du 31 octobre 2020, le jeudi 15 octobre, l’opposition est revenue à la charge ce vendredi, pour détailler sa stratégie de guerre.

Face à la candidature controversée de Ouattara, jugée anticonstitutionnelle et, par ricochet, de coup de force constitutionnel, le “front tous contre Ouattara” va poursuivre sa phase de la désobéissance civile qui vise à empêcher: “le convoyage et la distribution de tout matériel électoral; l’affichage électoral, les meetings de campagne et la distribution et le retrait des cartes d’électeurs“.

A noter que seuls quatre candidats ont été déclarés éligibles à cette élection par le conseil constitutionnel. Il s’agit de Affi N’Guessan (FPI), Henri Konan Bédié (PDCI), Kouadio Konan Bertin (Indépendant) et le président sortant, Alassane Ouattara (RHDP).