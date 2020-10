Côte d’Ivoire et cohésion sociale: l’invite d’Alassane Ouatatra aux Chefs traditionnels

Le président Alassane Ouattara a invité jeudi, les Chefs traditionnels à relayer les messages de paix pour la cohésion nationale en Côte d’Ivoire.

A Yamoussoukro le 1er octobre 2020, le président Alassane Ouattara a rencontré la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, les Chefs “Akouè” et ” Nanafouê”. Au cours de cette rencontre, Alassane Ouattara a exhorté les Chefs traditionnels à relayer les messages de paix et de rassemblement pour permettre au pays de poursuivre sa forte dynamique de développement et de croissance économique.

« Je vous exhorte à relayer les messages de paix et de rassemblement, partout en Côte d’Ivoire afin de permettre au pays de poursuivre sa forte dynamique de développement et de croissance économique. », a déclaré Alassane Ouattara, rappelant que sans la paix et la concorde, rien ne peut se faire.

Les têtes couronnées ont rassuré le Chef de l’Etat de leur total soutien et se sont engagées à tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ce devoir pour le bien-être des populations.