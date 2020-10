Côte d’Ivoire: des civils attaqués par des «miliciens» à Yopougon en présence de la police (Vidéo)

La tension monte en Côte d’Ivoire avec des violences qui continuent dans certaines localités du pays. Selon les informations, des miliciens s’en prennent à la population civile sous la protection de la police ivoirienne.

C’est l’élection présidentielle de tous les dangers en Côte d’Ivoire. A quelques jours seulement du scrutin, les violences se font constater dans plusieurs localités du pays. Selon plusieurs informations, des groupes de personnes armés de machettes et d’armes à feu, s’en prennent à la population civile à Yopougon sous le regard de la police qui leur servirait même de protection.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Affrontements et course-poursuite au campus de Cocody

🔴#ADODegage

Yopougon, des miliciens pro-ouattara armés de machettes et de pistolets s'en prennent à la population civile. Ils sont protégés par la police nationale de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. pic.twitter.com/YvVsy7Khu6 — Leader News🇨🇮 (@LeaderNewsCI) October 21, 2020

Des images d’une de ces interventions de ceux que les ivoiriens appellent de « miliciens pro-Ouattara », ont fait le tour des réseaux sociaux et on peut effectivement y voir des civiles pris à partie par des individus qui, au premier regard, ne sont pas de policiers. On peut également voir dans une vidéo, qu’au moins trois véhicules de police étaient à proximité sans broncher. Si ces informations sont prouvées, il va sans dire que les prochains jours risquent d’être électriques dans le pays.