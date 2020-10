Côte d’Ivoire: Carmen Sama condamnée à vivre dans l’ombre de DJ Arafat?

Depuis le décès de DJ Arafat le 12 août 2019 dans un grave accident de moto, Carmen Sama semble ne plus avoir le droit de passer à autre chose. C’est du moins, ce qui ressort des polémiques que suscitent les récentes sorties de la veuve de DJ Arafat.

La Chine populaire encore appelée les fans de DJ Arafat est très jalouse et surveille la veuve de leur idole de très près. Si c’est grâce à Dj Arafat que Carmen est plus connue, c’est pour lui qu’elle doit désormais vivre malgré la mort du roi du coupé décalé.

Jugée pour sa proximité avec Molare

En effet, un an après le décès de DJ Arafat, Carmen Sama qui semblait très triste et presqu’en larmes à chaque sortie a décidé de tourner la page. Mais c’était sans compter sur les critiques et la mauvaise foi de la Chine populaire.

Tout a commencé avec la proximité de CArmen Sama avec Molare critiquée par les fans en raison de la brouille qu’entretenait ce dernier avec Arafat. «La photo est belle mais c’est MGroup qui est derrière là qui me gêne. Je me demande ce qu’elle est partie chercher là-bas», s’interrogeait un chinois. La Chine populaire reproche à Molaré d’être le protagoniste du boycott auquel était confronté le boss de la Yorogang (DJ Arafat) quelques jours avant son décès.

Ses sorties avec Emma Lohoues et ses photos osées

La chine populaire dénonce aussi la fréquentation jugée très périlleuse de Carmen Sama qui s’exhibe très souvent avec une ex de son défunt mari, «Emma Lohoues». A travers des réprimandes à n’en point finir, des utilisateurs d’Internet condamnent avec fermeté les sorties de la veuve de leur idole dj Arafat.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque Carmen Sama a été aperçue avec l’ex de Dj Arafat, en train de faire la fête alors que Emma Lohoues lui tapotait les fesses. Cette fois-ci, ce qui a choqué les fans, ce n’est pas la réjouissance, mais sa présence aux côtés de l’actrice Emma Lohoues et l’acte indécent posé lors de leur rencontre.

Eunice Zunon et Vanessa Fashion déclarent la guerre à Carmen Sama

Chroniqueuse sur l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de la télévision nationale (La 3), Eunice Zunon s’en est prise à Carmen Sama lors du premier passage de Tina Glamour « 7 mois après le décès de DJ Arafat, sa femme fait déjà le show », a-t-elle dénoncé..

« Elle et moi, nous sommes rivales puisque j’ai aimé l’homme avec qui elle était. Mais je n’ai pas de problème avec elle», a confié Eunice Zunon. A l’en croire, elle a accueilli le mariage de Carmen Sama et de DJ Arafat avec beaucoup de rigolade. Elle précise: “ça m’a fait rire, ça m’a fait rire”.

Le plus récent, c’est la sortie médiatique de Vanessa Fashion qui accuse Emma Lohoues d’avoir oublié DJ Arafat. «Comment prendre le micro, toi en tant que veuve, annoncer le nom du gagnant, sans pourtant accorder une minute de silence ou une petite dédicace à celui que tu prétendais aimer à en mourir ?», a déploré Vanessa Fashion dans un message publié sur Instagram.

Et Carmen Sama passa à l’offensive

Outre ses sorties, Carmen Sama n’a pas non plus le droit de publier des photos qui dévoilent ses rondeurs. Mais cette fois-ci, Carmen Sama ne compte plus se laisser faire.

La veuve de DJ Arafat est passée à l’offensive ce mercredi 14 octobre 2020. Choquée par les accusations de Vanessa Fashion et le piratage de ses comptes sociaux qu’elle lie aux critiques, la mère de la petite Rafna a convoqué Vanessa à la police.