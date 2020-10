Côte d’Ivoire – Appel au boycott de la présidentielle: Laurent Gbagbo ne fait pas exception

En Côte d’Ivoire, les partisans de l’ancien président, Laurent Gbagbo, sont appelés à boycotter la distribution des cartes d’électeurs.

Après Bédié, Mabri, et Affi N’Guessan, le camp de Laurent Gbagbo a lancé son mot d’ordre. En application de l’appel à la désobéissance civile lancé par l’opposition ivoirienne depuis deux semaines, le porte-parole du Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, a appelé leurs militants et sympathisants à ne pas participer aux opérations de distribution et de retrait des cartes d’électeurs.

« Le Front populaire ivoirien rappelle à tous ses militants et sympathisants sur l’ensemble du territoire Ivoirien ainsi qu’à l’étranger, de même qu’aux militants et sympathisants des Partis Politiques et Organisations membres de la Plateforme EDS, qu’en application du mot d’ordre de désobéissance civile lancé par la coalition de l’opposition Ivoirienne, ils sont invités à ne pas prendre part à l’opération de distribution et de retrait des cartes d’électeurs », indique une note de la tendance FPI, GOR, signée du porte-parole, Koné Boubacar.

En conférence de presse jeudi, l’opposition ivoirienne a indiqué que ses exigences n’ont pas été satisfaites par Alassane Ouattara. Par conséquent, elle ne saurait aller aux élections dans ces conditions. Elle en appelle le chef de l’Etat à initier un dialogue franc et sincère avec les partis politiques pour que des solutions idoines soient trouvées et mises à profit dans l’intérêt supérieur de la démocratie ivoirienne.