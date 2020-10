Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara «sera assis par terre et nous lui donnerons des conseils », Soro Guillaume

L’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro s’en est, encore une fois, pris au président Alassane Ouattara, menaçant de dévoiler sa source de revenue pour financer sa campagne contre Laurent Gbagbo en 2010.

« Alassane dit que je suis enivré de pouvoir et d’argent. Il n’a pas tort de le dire car je lui donnais l’argent. Il dit qu’il va donner crédit aux opposants. Lui avait-il l’argent pour aller aux élections de 2010 ? », a indiqué l’ex chef rebelle. Il poursuit en menaçant Ouattara de faire des révélations sur d’où ce dernier a tiré ses fonds pour ladite campagne.

« S’il me pousse à bout, je vais dire où il a enlevé l’argent et comment il a procédé pour financer sa campagne de 2010. Je lui donne rendez-vous. Il sera assis par terre et nous lui donnerons des conseils », a assuré Soro. Il ajoute avoir « découvert le pouvoir à l’âge de 28 ans. Donc bien avant ces larbins, ces grigous autour d’Alassane Ouattara qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ces personnes découvrent le pouvoir ? »