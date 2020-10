Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara fait miroiter la belle vie aux fonctionnaires

Dans son programme de gouvernance « la Côte d’Ivoire Solidaire », le président Alassane Ouattara, promet d’augmenter le salaire des fonctionnaires en charge des secteurs prioritaires (informaticiens, ingénieurs, médecins, architectes, etc.).

En campagne pour la présidentielle du 31 octobre 2020, le président sortant, Alassane Ouattara, exhibe au grand public son Programme 2021-2025 intitulé « La Côte d’Ivoire Solidaire ». Comme son nom l’indique, c’est un programme qui entend construire une Côte d’Ivoire solidaire, accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire et placer le citoyen au cœur du développement.

Dans cet élan, le chef de l’Etat compte améliorer la vie des fonctionnaires en charge des secteurs prioritaires (informaticiens, ingénieurs, médecins, architectes, etc.). En effet, Alassane Ouattara promet une augmentation de salaire aux fonctionnaires s’il est réélu pour une troisième fois.

“Le troisième pilier de notre programme « la Côte d’Ivoire Solidaire » est la création d’un cadre de vie agréable et d’un environnement d’investissement attractif de nos régions. Cela permettra aussi à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne de continuer à bénéficier de conditions de vie meilleure, partout en Côte d’Ivoire”, a déclaré Alassane Ouattara.

Cocktail de promesses aux nouveaux fonctionnaires

Aux nouveaux fonctionnaires, Ouattara annonce le paiement du salaire dès la fin du premier mois du recrutement, le paiement des indemnités de retraite dès la fin du mois suivant le départ à la retraite et la possibilité de souscription à la retraite complémentaire.

Poursuivant, le chef de l’Etat annonce la gestion informatisée du personnel (messagerie individuelle, transmission électronique des bulletins de salaire, des certificats de prise de service, etc.), la construction de logements d’astreinte pour des secteurs spécifiques (santé, police, gendarmerie, douane, enseignants, etc.), et l’acquisition de matériel informatique à coût réduit ou fourniture gratuite de matériel informatique pour les enseignants ou les responsables informatiques.