Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara est «givré par le pouvoir», Guillaume Soro

Guillaume Soro a une nouvelle fois accroché le président Alassane Ouattara dans un tweet. Le député ivoirien a assuré que son ancien allié ne savait pas qu’il serait un jour président de la république de Côte d’Ivoire.

« Je me souviens encore. Ouattara était loin de penser qu’il serait Président un jour! », a déclaré Guillaume Soro dans un tweet jeudi. Il assure que « l’étant devenu grâce au concours de tous, il oublie d’où nous sommes venus lui qui allègue que je suis enivré, givré qu’il est par le pouvoir. L’Afrique doit dire non aux présidences à vie ».

Cette dernière pique de l’ancien chef rebelle intervient après que le chef de l’Etat et candidat pour un troisième mandat, a indiqué que la place de Soro était en prison et qu’il était « enivré » par le pouvoir. Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont coupé les ponts depuis la démission du député de Ferké de la tête de l’Assemblée national pour avoir refusé d’adhérer au RHDP unifié. Depuis, Soro ne cesse de s’en prendre à Ouattara. Condamné à 20 ans de prison en Côte d’Ivoire il s’est exilé en France d’où il continue ses diatribes.