Côte d’Ivoire: Affrontements et course-poursuite au campus de Cocody

Des affrontements violents ont été enregistrés au campus de Cocody entre des individus munis d’armes blanches et les étudiants, ce mardi 20 octobre 2020.

Des individus armés de machettes, couteaux et de gourdins, dont l’identité n’est pas encore rétablie, ont fait irruption au campus de Cocody ce mardi. Selon plusieurs témoins, ces individus s’en sont pris aux étudiants. Selon Koaci, la riposte aurait été à la hauteur de l’attaque d’où l’arrestation d’un badaud. Il se nommerait Cissé Mory et faisait partie du gang venu sur le campus.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara fait miroiter la belle vie aux fonctionnaires

🔴🇨🇮Côte d'ivoire : selon nos informations, des affrontements violents seraient en cours dans le campus universitaire de #Cocody.

Plusieurs individus armés de machettes, couteaux et gourdins ont fait irruption ce mardi dans l'enceinte du campus. #CIV225 #CIVelections pic.twitter.com/EZviyD5eRx — LSI AFRICA (@lsiafrica) October 20, 2020

Pour l’heure, les raisons de ces affrontements et le nombre de blessés restent inconnus. Pour rappel, le syndicat des élèves et étudiants avait appelé à une grève de 72h, à compter du 19 octobre, pour exiger entre autres, la suppression des frais annexes et des frais COGES, la réintégration de 62000 élèves soupçonnés de fraudes au BAC 2019 ainsi que le paiement des bourses.