Côte d’Ivoire: 18 burkinabé meurent dans un accident de la circulation

Une dizaine de burkinabé a perdu la vie dans un accident de la circulation à l’entrée de Bouaké, en Côte d’Ivoire, a annoncé mercredi, le porte-parole de l’Etat du Burkina Faso, Rémis Dandjinou.

“Un accident intervenu ce mercredi matin à 20 km de Bouaké a fait 18 morts, tous Burkinabé et 03 blessés graves”, a indiqué le porte-parole du gouvernement burkinabé et ministre en charge de la communication, Rémis Dandjinou, lors du compte-rendu du conseil des ministres le mercredi 07 octobre 2020.

Selon l’autorité ministérielle, il s’agit d’un car de transport en provenance du Burkina Faso qui aurait effectué un mauvais dépassement. ” Notre consul à Bouaké et l’ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge la question et il y a des informations complémentaires qui seront annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge des Burkinabé de l’extérieur”, détaille Rémis Dandjinou.

Cet accident intervient alors que les discussions sont en cours pour la réouverture des frontières fermées entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.