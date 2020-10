Coronavirus : un jour en Afrique

Le coronavirus a fait plus de 1,6 million de cas positif en Afrique et plus de 40 000 décès, selon les données établies jeudi par Africa CDC. A l’échelle mondiale, la pandémie a fait plus de 1 million de mort.

En Afrique, le coronavirus se propage et progresse sournoisement. Africa CDC révèle dans ses données ce jeudi 22 octobre 2020, 1 674 592 cas d’infections, 40 493 décès et 1 380 448 rémissions sur le continent. L’Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain, le nombre de cas avérés étant de 708 359 (+2 055) et 18 74 (+85) morts. Elle est suivie du Maroc 186 731 (+4151) cas confirmés et 3 132 décès (+53), de l’Égypte, 105 883 (+178) cas et 6 155(+13) décès. Viennent ensuite l’Ethiopie (91 693 cas et 1 396 décès, du Nigéria 61 667 cas et 1 125 décès, de l’Algérie 55 357 cas et 1 888 morts, de la Libye 52 620 cas et 768 décès, et du Ghana 47 538 cas et 312 décès.

Sur la planète, 41 713 314 de personnes sont infectées et 1 137 410 sont décédées. Aux États-Unis, premier pays le plus touché et le plus meurtri, 1 255 nouveaux décès sont enregistrés mercredi pour un total macabre de 222 896, tandis que le nombre de nouveaux cas s’est élevé à 63 204 contaminations, le pays compte 8 393 406 cas d’infection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien est passé de 406 mercredi à 566 ce jeudi, faisant ainsi un total de 155 403 décès. Le pays en est à 5 298 772 (+24 818) à ce jour.

La France déplore 165 décès du coronavirus et 41 622 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 34 237 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 1 041 991 cas confirmés de contamination, entrant ainsi dans le club du million de cas, selon l’Université John Hopkins, devant l’Argentine et l’Espagne. L’Italie compte 465 726 (+16 079) cas et 36 968 (+ 136) décès. Au Royaume-Uni, on décompte ce jeudi 22 octobre 2020, 813 450 (+44 347) cas confirmés et 44 437 (+189) morts au total.