Coronavirus: près de 45 millions de cas dans le monde, 2 millions en Afrique

La pandémie de coronavirus a fait au moins 1.175.992 morts dans le monde et plus de 44 millions de personnes infectées, selon le dernier bilan officiel. Sur le continent africain, près de 2 millions de cas ont été enregistrés pour plus de 42 000 morts.

Dans le monde, plus de 44.561.260 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 29.949.000 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de mercredi, 6.979 nouveaux décès et 479.389 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.000 nouveaux morts, l’Inde (517) et le Brésil (510). A ce jour, plus de 1.175.992 morts ont été recensés, dont près de 7000, ces dernières 24 heures.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 227.701 décès pour 8.859.300 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 3.518.140 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 158.456 morts et 5.468.270 cas, l’Inde avec 120.527 morts (8.040.203 cas), le Mexique avec 90.309 morts (906.863 cas), et le Royaume-Uni avec 45.675 morts (942.275 cas).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 15H00, 397.054 décès pour 11.127.158 cas, l’Europe 270.927 décès (9.672.097 cas), les Etats-Unis et le Canada 237.733 décès (9.084.886 cas), l’Asie 168.592 décès (10.387.612 cas), le Moyen-Orient 58.516 décès (2.504.992 cas), l’Afrique 42.149 décès (1.750.186 cas), et l’Océanie 1.021 décès (34.332 cas).