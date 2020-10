Coronavirus : Plus de 6.000 morts en 24h dans le monde, 36 000 décès en Afrique

La pandémie de coronavirus a fait au moins 1.018.634 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi à 14h00.

Dans le monde, plus de 34.041.560 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 23.506.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de mercredi, 6.206 nouveaux décès et 304.965 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1.181 nouveaux morts, le Brésil (1.031) et les États-Unis (964).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 206.959 décès pour 7.233.946 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2.840.688 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 143.952 morts pour 4.810.935 cas, l’Inde avec 98.678 morts (6.312.584 cas), le Mexique avec 77.646 morts (743.216 cas), et le Royaume-Uni avec 42.143 morts (453.264 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 98 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), la Bolivie (68), l’Espagne (68), et le Brésil (68). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.414 cas (11 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 80.594 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 14h00, 347.352 décès pour 9.396.131 cas, l’Europe 232.787 décès (5.507.924 cas), les Etats-Unis et le Canada 216.291 décès (7.392.371 cas), l’Asie 139.461 décès (8.232.962 cas), le Moyen-Orient 45.908 décès (1.996.984 cas), l’Afrique 35.862 décès (1.483.481 cas), et l’Océanie 973 décès (31.712 cas).