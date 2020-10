Coronavirus: plus de 1,5 millions de cas en Afrique

Malgré une contamination très disparate, le coronavirus s’est bien implanté en Afrique avec plus d’un million de cas positifs à ce jour. A l’échelle mondiale, la pandémie a déjà fait plus d’un million de morts.

L’épidémie du coronavirus continue d’étaler ses tentacules sur l’Afrique. Africa CDC révèle dans ses données ce jeudi 08 octobre 2020, 1 537 669 cas d’infections, 37 392 décès et 1 274 011 rémissions sur le continent. L’Afrique du Sud étant le berceau de la pandémie sur le continent africain, le nombre de cas avérés est de 685 155 (+1 913) et 17 248 (+145) morts. Elle est suivie du Maroc 142 953 (+2 929) cas confirmés, 2 486 décès (+47), de l’Égypte, 104 035 (+133) cas et 6 010 (+9) décès.

Viennent ensuite l’Ethiopie (81 797 cas (+902) et 1 262 (+7) décès, du Nigéria 59 583 cas (+155) et 1 113 décès, de l’Algérie 52 520 (+138) cas et 1 783 (+12) morts et du Ghana 46 947 (118)cas et 306 (+3) décès.

Avec 54 nouveaux cas confirmés, le Bénin reste l’un des pays les moins touchés dans l’espace CEDEAO. Le pays compte à ce jour 2 411 cas positifs pour 41 décès.

A l’échelle mondiale

La pandémie du coronavirus a déjà fait plus de 36 millions de cas dans le monde pour 1 060 929 décès. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, ils sont suivis du Brésil, de l’Inde, du Mexique et du Royaume-Uni au top cinq. En Europe où plus de sept millions de cas de Covid-19 ont au total été signalés, la situation ne cesse d’empirer, la pandémie étant repartie de plus belle, faisant prendre aux gouvernements des mesures de restriction et faisant craindre que la propagation du coronavirus ne devienne « incontrôlée ».