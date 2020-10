Coronavirus: Naby Keita rejoint Sadio Mané

En rassemblement avec la sélection guinéenne pour la trêve internationale du mois d’octobre, Naby Kéita a été testé positif au coronavirus. C’est le quatrième joueur de Liverpool à attraper la maladie.

Sale temps pour la sélection guinéenne. En regroupement pour les rencontres amicales et les phases qualificatives de la CAN 2021, le milieu de terrain de Liverpool, Naby Kéita, a été testé positif au coronavirus. Le joueur guinéen, absent lors de la victoire face au Cap-vert (2-1) samedi dernier, a été déclaré positif ce dimanche en même temps que quatre de ses coéquipiers. Selon le site Foot 229, il s’agit de l’ailier de Lokomotiv Moscou, François Kamano, du gardien Ibrahima Kone, du milieu de terrain Moreirense Ibrahima Camara et du défenseur de Sochaux Florentin Pogba.

Selon le site sportif guinéen, les cinq joueurs ont passé leurs tests lundi et leurs résultats ont été publiés vendredi, ce qui les a immédiatement mis en quarantaine. Ils ont été soumis à un autre test qui a confirmé dimanche leur positivité.

Auteur d’un bon début de saison avec Liverpool, Naby Kéita qui rejoint Sadio Mane, Xherdan Shaqiri et la nouvelle recrue Thiago Alcantara, va (malheureusement pour lui) passer quelques jours hors de l’effectif des Reds et et ne sera probablement pas disponible pour le voyage de Liverpool à Everton pour le derby du Merseyside le 17 octobre.