Coronavirus: les symptômes commencent à se manifester sur Donald Trump

Après l’annonce du test positif au coronavirus pour le président américain Donald Trump, la maison blanche a rapporté vendredi, qu’il présentait des symptômes légers de la maladie, selon Anadolu.

Le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a déclaré que le président et la première dame “restaient de bonne humeur” tout en confirmant que des mises à jour supplémentaires sur leur santé seraient données tout au long de la journée. “Le président a des symptômes bénins, et alors que nous cherchons à nous assurer que non seulement sa santé, sa sécurité et son bien-être sont bons, nous continuons à regarder cela pour tout le peuple américain”, a-t-il déclaré. “Il continue d’être non seulement de bonne humeur, mais très énergique”, a-t-il ajouté.

La Maison Blanche avait précédemment annulé la plupart des événements programmés de la journée du programme quotidien du président, ne laissant qu’un appel téléphonique à la mi-journée. Le président fait partie des personnes les plus exposées aux conséquences les plus graves du virus sur la santé. Il est médicalement considéré comme obèse et à 74 ans, il est âgé. Les deux groupes constituent les personnes les plus exposées au risque de conséquences graves pour la santé du COVID-19. Trump et son médecin ont confirmé son diagnostic tôt vendredi matin.