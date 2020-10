Coronavirus: le bilan de la pandémie dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 1.105.691 morts dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles, samedi à 15h00.

Dans le monde, plus de 39.368.710 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 27.117.500 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de vendredi, 6.118 décès et 403.629 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 837 nouveaux morts, les États-Unis (796) et le Brésil (754).

A lire aussi : Séville: le béninois Jules Koundé positif au coronavirus

Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 218.602 décès pour 8.050.385 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 3.197.539 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 153.214 morts et 5.200.300 cas, l’Inde avec 112.998 morts (7.432.680 cas), le Mexique avec 85.704 morts (841.661 cas) et le Royaume-Uni avec 43.429 morts (689.257 cas).

A lire aussi : Coronavirus: Cristiano Ronaldo répond aux autorités italiennes

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, samedi à 15H00, 377.952 décès pour 10.402.140 cas, l’Europe 248.695 décès (7.185.938 cas), les Etats-Unis et le Canada 228.323 décès (8.243.966 cas), l’Asie 157.980 décès (9.595.343 cas), le Moyen-Orient 52.445 décès (2.284.760 cas), l’Afrique 39.293 décès (1.623.444 cas), l’Océanie 1.003 décès (33.126 cas).