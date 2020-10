Coronavirus: la réaction de Donald Trump après son test positif

Le président américain Donald Trump et son épouse Mélania ont été testé positifs au Coronavirus. Après l’annonce, le président a fait un court tweet et a annoncé qu’ils s’en remettraient.

« Ce soir, j’ai été testé positif au COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons nous en sortir ensemble! », a déclaré dans un tweet jeudi soir, Donald Trump. Trump était ce qu’il convient d’appeler le fer de lance de ceux qui considèrent toujours le coronavirus comme une grippe passagère et ne voulaient pas prendre de mesures radicales contre la maladie.

Selon son médecin, le Dr Sean Conley, le président et la première dame étaient “tous deux en bonne santé pour le moment, et qu’ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence”. “Soyez assurés que je m’attends à ce que le président continue à exercer ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai informés de tout développement futur”, a indiqué le médecin dans une déclaration tard dans la journée de jeudi.