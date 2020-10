Coronavirus – Donald Trump Positif: le message de Vladimir Poutine et la réaction en Chine

Les dirigeants mondiaux n’ont pas tardé à réagir, avec la sympathie officielle, à l’annonce du test positif au coronavirus du président américain Donald Trump. Le Russe Vladimir Poutine lui souhaite un bon rétablissement.

«J’espère que votre vitalité inhérente, votre bonne humeur et votre optimisme vous aideront à faire face au dangereux virus», a écrit le président russe Vladimir Poutine dans un message direct à Trump publié par le Kremlin. Un message qui intervient alors que le médecin de Trump a indiqué jeudi soir, que le président était bien portant pour le moment. Donald Trump a annoncé jeudi, via son compte Twitter, qu’il était atteint du Coronavirus et que sa femme Mélania l’était aussi.

A lire aussi: Coronavirus: la réaction de Donald Trump après son test positif

Le résultat du test positif pour Trump et sa femme était le sujet le plus recherché en Chine sur l’application de médias sociaux largement utilisée Weibo quelques heures après l’annonce, la plupart des commentaires étant moqueurs ou critiques. Un utilisateur a plaisanté en disant que Trump avait finalement tweeté quelque chose de positif.