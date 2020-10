Coronavirus – Donald Trump Positif: la réaction de Muhammadu Buhari

Le président nigérian Muhammadu Buhari a souhaité un bon rétablissement au président américain Donald Trump et à son épouse, Melania, qui ont été testés positifs au COVID-19 vendredi.

A l’instar d’autres chefs d’Etat, Muhammadu Buhari a réagi à la contamination au coronavirus du président américain Donald Trump et de sa femme Mélania. Par la voix de son assistant spécial principal sur les médias et la publicité, Mallam Garba Shehu, le président nigérian a souhaité un prompt rétablissement à son homologue, non sans inviter les nigérians à se conformer davantage aux protocoles sanitaires contre la propagation du virus planétaire. «Le président Muhammadu Buhari se joint à tous les citoyens des États-Unis d’Amérique pour prier pour le rétablissement rapide et complet du président Donald Trump et de son épouse, Melania, qui auraient été testés positifs au COVID-19“, a déclaré Mallam Garba Shehu dans un communiqué.

“Le président note, avec sympathie, que l’incident du COVID-19 à la Maison Blanche témoigne du défi posé par la pandémie à travers le monde et de la difficulté à contenir la propagation. Tout en souhaitant à la première famille américaine un redressement rapide de son état de santé actuel, le président Buhari exhorte les Nigérians à se conformer davantage aux protocoles et à adhérer aux conseils des médecins, en particulier des épidémiologistes », indique le communiqué. Pour rappel, Donald Trump a annoncé jeudi, via son compte Twitter, qu’il était atteint du Coronavirus et que sa femme Mélania l’était aussi.