Coronavirus: décès de Kenzo Takada, créateur de la marque Kenzo

Le créateur de mode japonais, Kenzo Takada, plus connu sous le nom de Kenzo, est décédé dimanche du covid-19 à l’âge de 81 ans, a déclaré la marque qui porte encore son nom.

Âgé de 81 ans, Takada est décédé des complications liées au COVID-19 à l’hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine, une banlieue résidentielle de la périphérie ouest de la capitale française, a déclaré son porte-parole aux médias français. Connu pour ses motifs colorés et ses silhouettes originales, qui mêlaient des inspirations du Japon, comme le kimono, à d’autres coupes, Takada s’est également diversifié dans les lignes de parfums et de soins de la peau, contribuant ainsi à l’essor de son entreprise. Il avait cependant pris sa retraite de son label éponyme, il y a plusieurs décennies, après l’avoir vendu à LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, au début des années 1990.

Confirmant sa mort dans un communiqué sur Instagram, la marque Kenzo a rendu hommage à son créateur, et a déclaré que la marque était toujours inspirée par la joie de vivre et l’optimisme du Japonais. “Paris pleure aujourd’hui l’un de ses fils“, a pour sa part confié la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur Twitter. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a déclaré dans un communiqué que Kenzo avait «insufflé à la mode un ton de légèreté poétique et de douce liberté qui a inspiré de nombreux créateurs après lui». Ralph Toledano, président de la fédération française de la mode, a attribué à Takada sa contribution à l’écriture «d’une nouvelle page de la mode, au confluent de l’Orient et de l’Occident».