Coronavirus: ces conseils de Cristiano Ronaldo à ses fans

Cristiano Ronaldo a exhorté ses fans à abandonner les bonbons, à manger des légumes et à profiter du soleil, pour survivre au coronavirus.

Testé positif au coronavirus le mardi dernier, Cristiano Ronaldo conseille à ses fans de privilégier les bains de soleil. “Le soleil aide beaucoup. Les gens n’ont pas cette perception, mais cela fait beaucoup de bien. Quand j’en ai l’occasion, je prends un bain de soleil. À Turin, c’est plus difficile, mais j’essaie toujours d’avoir 20 ou 30 minutes de soleil”, a écrit le Portugais, 35 ans, sur son compte Instagram.

Selon le quintuple ballon d’or, il est bon d’«avoir des vitamines C et D élevées, avec des niveaux élevés de sélénium, oméga 3, bien manger et faire du sport”. A l’en croire, bien dormir et passer une bonne nuit est le meilleur remède. “Mangez bien, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes verts et n’abusez pas des sucreries pour avoir un système immunitaire fort.”, va-t-il indiquer.

«Dans mon prochain Instagram Live, je donnerai mon avis et mon point de vue sur ce que j’ai étudié ces dernières années. Je vous souhaite à tous la santé et je vous exhorte à ne pas avoir peur du virus et à affronter la réalité, mais à le respecter.» Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a riposté au ministre italien des Sports Vincenzo Spadaforo qui l’avait accusé d’avoir enfreint le protocole du coronavirus en se rendant en Italie depuis le Portugal dans une ambulance aérienne, 24 heures après son test positif. L’ancienne star de Manchester United a déclaré: «Je n’ai violé aucun protocole”.