Coronavirus: après la France, l’Allemagne cède à la pression de l’épidémie

Comme en France, l’Allemagne a également pris des mesures radicales pour tenter de contrôler la propagation du Coronavirus dans le pays. La Chancelière Angela Merkel a annoncé de nouvelles mesures restrictives imposant un semi confinement.

L’Allemagne fermera les bars, restaurants et théâtres du 2 au 30 novembre en vertu de mesures convenues entre Merkel et les chefs des gouvernements régionaux. Les écoles resteront ouvertes et les magasins seront autorisés à fonctionner avec des limites strictes d’accès. «Nous devons agir maintenant», a déclaré Merkel. «Notre système de santé peut encore faire face à ce défi aujourd’hui, mais à cette vitesse des infections, il atteindra les limites de sa capacité en quelques semaines», a-t-elle ajouté.

Son ministre des Finances, Olaf Scholz, a posté sur Twitter: «Novembre sera un mois de vérité. Le nombre croissant d’infections nous oblige à prendre des contre-mesures sévères pour briser la deuxième vague. » Comme dans toute l’Europe, la nouvelle vague de la maladie évolue de façon galopante et plusieurs pays dont la France ont décidé de retourner au confinement général.