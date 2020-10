Coronavirus à la Maison Blanche: le fils de Donald Trump testé positif

Le séjour de la pandémie du coronavirus à la Maison Blanche se prolonge. Après Donald Trump, son fils, Barron Trump, a été testé positif.

Barron Trump, fils de Donald et Melania Trump, a été testé positif à la COVID-19. L’annonce a été faite mercredi, par la première dame des États-Unis, qui précise qu’il était depuis de nouveau négatif. « C’est il y a deux semaines que j’ai reçu le diagnostic que tant d’Américains de notre pays et du monde avaient déjà reçu : j’ai été testée positive au COVID-19 (…) Naturellement, j’ai immédiatement pensé à notre fils », a déclaré Melania Trump.

« A notre grand soulagement, il a été testé négatif (…) mais mes craintes ont fini par se matérialiser lorsqu’il a été testé à nouveau et que le test s’est révélé positif. Heureusement, c’est un adolescent robuste et il n’a présenté aucun symptôme », explique la first lady, ajoutant qu’ « il a depuis été testé négatif ». « Barron Trump, comme vous le savez, a eu le Corona 19 », a annoncé Trump, lors d’une réunion à Des Moines (Iowa) à 20 jours de l’élection présidentielle.

Auparavant, Donald et Mélania Trump avaient tous été testés positifs au covid-19, sans toutefois présenter les symptômes de la maladie. Même si la communication de la Maison Blanche a été confuse, suscitant maintes interrogations autour de l’état de santé du couple présidentiel, il faut souligner que Trump et son époux ont tout de même déclaré qu’ils ont été testés négatifs par la suite et vont très bien.