Commissariat de Tampy: le comédien Simon Pierre Nikiema dit le brigadier est mort (photos)

L’artiste comédien Simon Pierre Nikiema dit le brigadier dans la série “Commissariat de Tampy” est décédé. Sa mort a été confirmée par un membre de sa famille ce lundi 12 octobre 2020.

Les acteurs et fans de la série Commissariat de Tampy sont en deuil depuis l’annonce de la mort de Simon Pierre Nikiema dit le brigadier. Mais ils pourront toujours se rappeler de sa phrase fétiche: “Au commissariat de Tampy, tout finit par se savoir”.

“Mon cher frère et ami Simon Pierre NIKIEMA dit BRIGA, tu as choisi ce dimanche 11 Octobre 2020 à 23h 00 pour nous dire adieu en rompant ainsi nos 55 ans d’amitié et de fraternité. Vas et repose en paix”, a écrit Paul Roger Nikiema sur sa page Facebook.

Simon Pierre Nikiema dit le brigadier est un ressortissant du Burkina Faso. Il est Conseiller en Droits Humains travaillant pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il a joué dans une quinzaine de films, dont la série Commissariat de Tampy.

De la série Commissariat de Tampy

Commissariat de Tampy est une série télévisée policière burkinabé créée et réalisée par Missa Hébié. Elle comporte trois saisons. Ses épisodes ont une durée moyenne de 26 minutes. Commissariat de Tampy a été tourné au siège de la production Faso Films, à Gounghin, quartier populaire de Ouagadougou.

Dans la série, les acteurs ont pour rôle de désamorcer des crises et des conflits souvent violents, nés des difficultés de la vie quotidienne dans un quartier populaire d’une ville africaine. Basée sur des faits divers authentiques, traitée sur un ton humoristique, chaque enquête raconte le quotidien de la population de Tampy, où chacun cherche un moyen pour sortir de sa condition.