Classement FIFA d’octobre 2020: le Top 10 des grandes nations du football mondial

La FIFA a dévoilé ce jeudi son traditionnel classement mondial des meilleurs nations de football. Un classement qui a connu quelques changements par rapport à il y a six mois, surtout aidé par la dernière trêve internationale qui a beaucoup impacté le classement mondial. En tête du classement trône toujours la Belgique. Les Diables Rouges, battus par l’Angleterre en Ligue des Nations (2-1, 11 octobre) gardent toujours leur couronne mais n’ont plus trop d’avance sur leurs poursuivants directs.

Et en parlant de poursuivant, la France est le candidat idéal. Les Bleus, auteurs d’une belle prestation en Ligue des nations, ne sont plus qu’à 13 longueurs des Belges (1752 points contre 1765 pour la Belgique). En troisième position sur la liste, on retrouve le brésil et ses 1725 points. A noter également que le Portugal (5e) continue de réduire l’écart avec l’Angleterre (4e) ou encore que l’Allemagne (1607 points, 14e) n’a toujours pas réintégré ce top 10.

Le classement FIFA établi le 22 octobre 2020