Chine: le président Xi Jinping appelle l’armée à «préparer la guerre»

Le président chinois Xi Jinping a appelé ses forces militaires à préparer la guerre alors que les pourparlers entre Pékin et l’Inde sur les différends frontaliers ont abouti à une impasse.

«Nous devons mettre tout notre esprit et toute notre énergie à préparer la guerre et à maintenir un état d’alerte élevé», a déclaré le président Chinois. Xi a fait ces remarques en visitant une base du Corps des Marines dans la province du Guangdong, où il a prononcé un discours important, a rapporté Xinhua. Xi Jinping a souligné qu’il est important de s’assurer « que les troupes sont absolument loyales, absolument pures et absolument fiables”.

A lire aussi: La Chine avertit les Etats-Unis sur les conséquences de sa politique militaire avec Taiwan

Le président chinois a poursuivi son propos en martelant qu’«il est nécessaire de perpétuer les belles traditions, de perpétuer le gène rouge, de construire la culture militaire unique du Corps des Marines, de cultiver un esprit combatif qui n’a pas peur des épreuves et de la mort, et de donner vie aux troupes ». Le Corps des Marines accomplit diverses tâches et nécessite plusieurs capacités, a déclaré Xi.

La question est désormais de savoir si ce ralliement des troupes de Xi Jinping, visait l’Inde ou les États-Unis, la Chine étant engagée dans une impasse tendue avec les deux pays. Un conflit frontalier avec l’Inde et une tension accrue avec les Washington sur plusieurs sujets dont les accords commerciaux, le coronavirus et surtout Taiwan.