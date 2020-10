Chassé par le PSG, Cavani lâche ses vérités sur Neymar

Désormais joueur de Manchester United, Edinson Cavani est revenu sur son aventure au PSG où il a passé les sept dernières saisons. L’Uruguayen a évoqué sa relation avec ses coéquipiers parisiens, dont la star brésilienne, Neymar.

Victime de l’arrivée de Maura Icardi dans l’effectif parisien, Edinson Cavani a quitté le PSG cet été à la fin de contrat. Annoncé dans de nombreux clubs européens, l’attaquant uruguayen a finalement posé ses valises à Manchester United où il a signé un bail de deux ans avec les Red Devils. Un transfert officialisé dans les dernières heures du mercato.

Dans un entretien pour ESPN Argentine, le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) a été questionné sur sa relation avec Neymar Jr au PSG et plus précisément sur sa brouille avec le numéro 10 parisien lors d’un pénalty face à l’OL en 2017. “Ney est un bon garçon. La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c’est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout… Le reste, tout ce que l’on peut dire à propos de nos disputes n’est pas vrai. Sincèrement, ce n’est pas vrai“, a déclaré Edinson Cavani, dans des propos traduits par L’Equipe.

Après sept années passées dans le club parisien constitué à majorité de top joueur, Cavani confie n’avoir pas tissé de véritable lien d’amitié en dehors des pelouses. Oui, on est très différents. Comme je l’ai toujours dit, dans un groupe, on n’est pas obligé d’être tous amis ou frères. Ce qui compte à l’intérieur d’un groupe, selon moi, c’est d’être ami sur le terrain, se protéger les uns des autres, courir les uns pour les autres. Après dans le vestiaire, il n’y a pas besoin de prendre un maté avec tout le monde, ni sortir pour manger avec tout le monde (…) Ce qui ne se négocie pas, c’est le respect sur le terrain et l’engagement sur le terrain envers tes coéquipiers. Oui on est très différents, oui on n’a pas partagé beaucoup de choses, oui on pense différemment mais ça n’empêche pas d’avoir une bonne relation“, a-t-il ajouté.