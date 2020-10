CHAN 2021: le Cameroun limoge son entraîneur

Auteur d’une piètre prestation avec son équipe lors des derniers matchs amicaux, Yves Clément Arroga vient d’être limogé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe amateur du Cameroun.

Il n’aura duré qu’un an sur le banc des Lions indomptables A’. Yves Clément Arroga a été licencié de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe amateur du Cameroun. Une décision prise ce mercredi par le ministre camerounais des Sports, à l’issue d’une réunion d’évaluation des performances de l’équipe locale. Avec 4 victoires, 6 nuls et une défaite en 11 sorties, le technicien a été remercié pour ses choix tactiques jugés approximatifs. En fait, ce qui est reproché à Yves Clément Arroga, c’est la piètre prestation de ses poulains lors des rencontres amicales contre le club local de Panthère du Ndé (1-0) et les deux nuls (0-0) contre le Soudan du Sud.

Pour son remplacement, c’est Martin Ndtoungou Mpilé qui a été choisi. Coach expérimenté, il a conduit cette équipe lors de l’édition 2016 du CHAN au Rwanda. Ancien entraîneur des sélections U20 et U23 du Cameroun, le promu a également été plusieurs fois adjoint au sein du staff technique de l’équipe fanion. Pour rappel, le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) est prévu au Cameroun en janvier 2021. Créée en 2008, cette compétition de la CAF est réservée uniquement aux joueurs évoluant en Afrique.

Le nouveau staff technique des Lions A’ :

Entraîneur-sélectionneur : Martin Ndtoungou Mpilé

Adjoint N°1 : David Pagou

Adjoint N°2 : Ndoumbe Bosso

Entraîneur des gardiens : Clément Assimba

Préparateur physique : Hervé Mamoune