“C’est moi qui décide”, Koeman répond sèchement à Griezmann

Alors qu’il s’était récemment plaint de jouer au Barça dans une position qui n’était pas la sienne, Antoine Griezmann a été sèchement recadré par son entraîneur, Ronald Koeman. Le technicien néerlandais déclare être le seul qui décide de qui doit jouer et à quel poste.

Titulaire, mercredi, à Zagreb en Ligue des nations, Antoine Griezmann a permis à la France de battre la Croatie (2-1). Auteur de l’ouverture du score, l’international français a retrouvé la joie de célébrer sa réalisation. Un instant de bonheur que le Blaugrana n’a plus connu depuis bien longtemps qu’il évolue au Barça. L’occasion également pour lui de glisser quelques sous-entendus en direction de son coach barcelonais, Ronald Koeman. “Je me sens bien. Le coach sait où me mettre, je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et de mes coéquipiers, avait-il déclaré à l’issue de la rencontre au micro de TF1.

Une déclaration qui a provoqué une réaction en chaîne en Espagne et surtout en Catalogne. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de Getafe-Barça, Ronald Koeman a été interrogé sur la sortie de son joueur : ” J’ai parlé hier avec Antoine, mais pas de ce qu’il a dit. Nous avons parlé de son positionnement et de son rendement. Je lui ai dit que je cherchais la meilleure formule pour l’équipe et que je pensais que sa position était celle d’ailier droit, avec la liberté de rentrer à l’intérieur. Il peut aussi jouer 10 ou 9, mais à la fin, c’est moi qui décide ce qui est le meilleur pour l’équipe. Ensuite, chaque joueur doit être le plus performant possible.”

Interrogé ensuite sur ce que Griezmann devait faire pour triompher au Barça, Koeman a ajouté: “La première chose, c’est donner le maximum, travailler dur, être très discipliné et avoir confiance en ses qualités offensives. Quand j’était sélectionneur, il y a eu un Pays-Bas-France, et il a joué à droite. Il peut donc jouer à plusieurs postes. Mais une fois de plus, ce n’est pas la peine de parler de ça. L’entraîneur commande et le joueur doit offrir le meilleur rendement possible“.