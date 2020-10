Cellou Dalein Diallo : “Alpha Condé n’a plus la capacité physique et intellectuelle d’exercer la présidence”

Invité sur RFI et France 24, l’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a déclaré que le président sortant, Alpha Condé, n’a plus la capacité physique et intellectuelle pour exercer la fonction présidentielle.

Pour Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé est trop vieux pour continuer à exercer la fonction du président de la République. “Le peuple de Guinée n’a pas apprécié son obstination à se maintenir au pouvoir. Avec son âge, il n’a plus la capacité physique et intellectuelle d’exercer cette fonction exigeante du président de la République”, a ainsi lancé l’opposant, Cellou Dalein Diallo, parlant d’Alpha Condé.

“Il (Alpha Condé) est fatigué. A 83 ans, on ne peut plus. La fonction présidentielle est trop exigeante. Aujourd’hui, il a choisi de faire sa campagne par visioconférence parce qu’il n’a pas la capacité physique de rencontrer les populations, de présenter son bilan et de demander quelles sont leurs préoccupations”, ajoute le Président de l’UFDG, qui poursuit : “Je pense qu’il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver tous les honneurs et toute la sécurité digne à un homme d’Etat”.

Pour Cellou Dalein Diallo, “Alpha Condé a fait ses deux mandats légaux, (…) et il faut qu’il puisse partir dignement…Mais il est important qu’il prenne conscience de la nécessité de contribuer à la démocratie” et ne pas se maintenir à tout prix au pouvoir. La présidentielle en Guinée Conakry est fixée au dimanche 18 octobre 2020. La CEDEAO, l’ONU et l’UA plaident pour une élection inclusive, pacifique et transparente.