Céline Dion : Rare photo avec ses jumeaux Nelson et Eddy, pour les LGBTQ+

Today we're going purple in solidarity with @glaad #SpiritDay! I encourage all of you to join us and take a stand against anti-LGBTQ bullying. Read more about how you can take the Spirit Day pledge and support LGBTQ youth through the link in bio 💜🌈 – Celine xx… Aujourd'hui, nous portons du violet en solidarité au #SpiritDay et @glaad ! Je vous encourage tous à vous joindre à nous et à vous mobiliser contre l'intimidation anti-LGBTQ. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous impliquer et soutenir les jeunes LGBTQ, cliquez sur le lien dans la bio 💜🌈 – Céline xx … 📸 @dee_termined_girl