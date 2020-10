Caucase: la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan prend une toute autre ampleur

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan commence à étendre ses tentacules vers d’autres régions éloignées de la zone de combat.

Selons les médias, les forces azerbaïdjanaises ont frappé la capitale de facto du Haut-Karabakh, Stepanakert, et les forces arméniennes ont répondu en frappant la deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan, Ganja. Ces actions interviennent après deux jours d’apparente accalmie dans les combats et propulsent le conflit dans une nouvelle phase plus dangereuse.

Selon Eurasianet, Les frappes azerbaïdjanaises contre Stepanakert ont commencé le 2 octobre. Les cibles incluaient des infrastructures électriques, ce qui a entraîné une perte d’électricité de la ville le 3 octobre.

Les journalistes présents dans la ville ont rapporté que les frappes se sont poursuivies depuis lors. «Il y a eu plusieurs grèves aujourd’hui dans la ville, dont l’une a touché un parking près d’une caserne de pompiers, une autre un quartier général de l’armée», a écrit le photojournaliste américain Brendan Hoffman sur sa page Instagram le 3 octobre. Les autorités arméniennes ont jusqu’à présent signalé la mort d’un civil à Stepanakert, indique Eurasianet.