Caricatures du prophète Mahomet et propos de Macron: Alassane Ouattara se mêle au débat

Dans un entretien accordé à RFI et France 24, le président ivoirien Alassane Ouattara, s’est prononcé sur l’affaire de caricature en France. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Ouattara ne compte pas boycotter les produits Français.

Le mot d’ordre du boycott des produits Français est entré dans sa phase active dans la communauté musulmane depuis que le président Français Emmanuel Macron, dans un discours en hommage au professeur d’Histoire assassiné à Conflans, a réaffirmé que “la France ne renoncerait pas aux caricatures religieuses, y compris celles du prophète Mahomet”.

La Turquie, le Bangladesh, l’Iran et la Libye, sont entre autres, les pays qui manifestent contre la publication des caricatures du prophète Mahomet et les propos d’Emmanuel Macron. Si les dirigeants africains s’abstiennent de tout commentaire sur cette affaire, le président Alassane Ouattara, n’a pas hésiter à y mettre son grain de sel. «Je ne me prononce pas sur cela. “La Côte d’Ivoire ne boycotte pas les produits français. C’est cela le plus important.” Je suis président de la Côte d’Ivoire je ne vais pas juger les décisions dans d’autres pays», a déclaré sur France 24.

“Un acte monstrueux, inqualifiable et détestable”

«Je considère que cet acte est monstrueux, inqualifiable et détestable. Le musulman que je suis ne peut pas accepter que cela puisse se produire.», Alassane Ouattara déplore ainsi l’assassinat du professeur d’histoire, Samuel Paty qui avait montré des caricatures de Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Très réservé sur les questions liées à la politique française, Alassane Ouattara pense que le président Macron va trouver un terrain d’entente avec son homologue turc qui n’a pas du tout digéré ses propos à l’encontre du prophète Mahomet: “Je suis confiant que le président macron réglera le problème avec le président Erdogan”.