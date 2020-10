Caricature: «J’espère que ceux qui ont commis des erreurs les corrigeront rapidement», Iran

Après avoir condamné la republication de la caricature de Mahomet par Charlie Hebdo et la réaction approbatrice du président français Emmanuel Macron, l’Iran indique avoir l’espoir que les erreurs commises seraient corrigées.

“J’espère que ceux qui ont commis des erreurs les corrigeront le plus rapidement possible et retourneront sur la voie de la moralité et de la justice”, a déclaré mercredi, le président iranien Hassan Rohani lors d’une réunion gouvernementale diffusée par IRINN. Pour Rohani, le fait de faire usage de caricatures du prophète islamique Mahomet comme manifestation de la liberté d’expression démontre un manque de moralité et provoque plus de violence, rapporte Sputnik.

Macron a fait face à de nombreuses critiques de la part du monde islamique après son discours lors d’une cérémonie de commémoration d’un professeur français décapité par un adolescent radicalisé après avoir montré des caricatures représentant le prophète Mahomet à ses élèves. Macron a appelé les gens à «libérer l’Islam en France de l’influence étrangère».