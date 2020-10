Caricature du prophète Mahomet: les pays musulmans appellent au boycott des produits français

La France fait face à un boycott de ses produits et services dans plusieurs pays musulmans dans le monde, depuis la cabale de Paris contre ce qu’il a appelé « l’islam radical » dans le pays.

Après de nombreuses critiques de la part des dirigeants musulmans dont la Turquie, pour les positions anti-islamiques du président français Emmanuel Macron, certains pays ont décidé de boycotter les produits français pour exprimer leur colère. Le premier ministre pakistanais a précédemment accusé Macron d’encourager l’islamophobie; le président turc a déclaré que son homologue français avait besoin de contrôles mentaux. Plusieurs États musulmans ont également appelé au boycott des produits français.

A lire aussi: France – Professeur décapité: le gouvernement ordonne la fermeture d’une mosquée

Le World Forum for Islamic Awakening est le dernier organe international à condamner le soutien des officiels français aux caricatures du prophète Mahomet publiées par l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. «À la suite des condamnations internationales à un moment où la publication insultant le prophète Mahomet en France aurait dû être interdite, des approches à double standard ont conduit cette idéologie polythéiste et irréligieuse à trouver son chemin dans le système éducatif de ce pays et à être promue», a indiqué Ali-Akbar Velayati, le secrétaire général du forum.

Sans s’arrêter là, il ajoute qu’”extrémisme et insulte au prophète Mahomet sont les deux faces de la même médaille promue par le sionisme international et l’hégémonie mondiale contre l’islam pur”. «Comme il l’a annoncé plus tôt, le Forum mondial pour l’éveil islamique condamne ce crime et cette grande insulte, demandant à tous les musulmans de rester vigilants et de faire échouer les cerveaux de ces complots anti-islam», a-t-il déclaré.