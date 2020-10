Caricature: Charlie Hebdo, un «incorrigible chiffon français»

La caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan, par le journal français Charlie Hebdo a suscité plusieurs réactions des responsables turcs qui n’ont pas tardé à répliquer.

Sur twitter, le porte-parole d’Erdogan, Ibrahim Kalin, a condamné « fermement la publication concernant notre président du magazine français, qui n’a aucun respect pour la foi, le sacré et les valeurs». Il a ajouté que «le but de ces publications, dépourvues de moralité et de décence, est de semer les graines de la haine et de l’animosité ».

« Transformer la liberté d’expression en hostilité envers la religion et la croyance ne peut être que le produit d’une mentalité malade. » Ibrahim Kalin

A lire aussi: Caricature du président turc Erdogan par Charlie Hebdo, la Turquie menace de représailles

De son côté, le vice-président turc, Fuat Oktay, a également tweeté: «Je condamne la publication immorale de cet incorrigible chiffon français concernant notre président. J’appelle la communauté internationale morale et consciencieuse à dénoncer cette honte.» Cette caricature intervient après que le président turc s’est insurgé contre la position de son homologue français, Emmanuel Macron sur la caricature de Mahomet, appelant cela la liberté d’expression.