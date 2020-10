Cameroun: l’ONU demande la libération de l’opposant Maurice Kamto

Dans un communiqué lundi, les experts des droits de l’Homme de l’ONU, ont demandé aux autorités camerounaises de libérer l’opposant Maurice Kamto et les autres personnes arrêtées, au cours des manifestations du 22 septembre 2020.

L’Organisation des Nations Unies s’est penchée sur la situation actuelle de l’opposant camerounais Maurice Kamto. Par le biais d’un communiqué, les experts des droits de l’Homme de l’ONU, ont demandé aux autorités camerounaises de libérer le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, bloqué chez lui depuis le 22 février 2020.

Maurice Kamto déclare être “séquestré” chez lui contre son gré depuis trois semaines pour avoir appelé à “des marches pacifiques” contre le régime de Paul Biya, qui dirige le pays depuis 38 ans. Selon ses avocats, sa résidence a été encerclée par un dispositif des forces de l’ordre qui l’empêche de sortir et les autorité lui ont signifié verbalement l’interdiction de quitter son domicile.

Pour les avocats de Maurice Kamto, cette assignation à résidence surveillée, est “illégale”. “L’assignation à résidence de Maurice Kamto pourrait constituer une privation de liberté, en violation de ses droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, ainsi que de la liberté et à la sécurité de sa personne”, ont déclaré lundi les experts des “procédures spéciales”, le plus grand corps d’experts indépendants au sein du système onusien des droits de l’homme. Face à cette situation, les avocats de Maurice Kamto disent avoir saisi la justice. Mais l’Etat lui, n’a fait aucun commentaire sur le sujet.