Cameroun – Daphné victime de viol: Mani Bella exige 3 mois sans rapport s3xuel

Pour soutenir la chanteuse Daphné victime de viol, l’artiste Mani Bella a invité les femmes du monde entier à faire trois mois sans rapport s3xuel.

“En soutien à ma soeur Daphné, j’invite toute la communauté féminine mondiale à faire 3 mois de sevrage zoutik à toute la gente masculine”, a recommandé Mani Bella en soutien à Daphné. Pour elle, il s’agira d’opter pour “Zéro rapport avec vos conjoints, maris, gars, clients, etc.”.

En soutien à ma soeur DAPHNÉ,J'invite toute la communauté féminine mondiale à faire 3 mois de sevrage zoutik à toute… Publiée par Mani Bella sur Lundi 28 septembre 2020

Pour rappel, en début de la semaine écoulée, la chanteuse camerounaise Daphné a dévoilé avoir été victime de viol dans son enfance. Même si la jeune femme ignorait son violeur, elle a gardé des séquelles.

En plus des maladies et des traumatismes qu’elle traite, Daphné a confié n’avoir pas pu retrouver sa santé sexuelle. C’est pourquoi, dit-elle, depuis plus de 10 ans, elle n’a pas eu de relation s3xuelle.