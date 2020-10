Californie: décès du musicien et multi-instrumentiste gallois, Spencer Davis

Spencer Davis est décédé d’une crise cardiaque à 81 ans, ce mardi 20 octobre 2020.

Spencer Davis, qui a fondé le beat band The Spencer Davis Group n’est plus. Le musicien et multi-instrumentiste gallois a connu des succès dans les années 1960, grâce à ses œuvres Keep on Running, I’m A Man et Gimme Some Lovin. Il est décédé le 20 octobre d’une crise cardiaque en Californie, selon le batteur du groupe Pete York.

La musique du groupe Spencer Davis est toujours populaire depuis des années après avoir été produite. Elle a été utilisée dans le film récemment sorti I Am Woman, sur feu Helen Reddy.