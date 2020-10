CAF: Ahmad Ahmad candidat à un second mandat

Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel! Ahmad Ahmad sera candidat pour un second mandat à la tête de la CAF. C’est le Malgache qui a personnellement fait l’annonce dans une interview pour Jeune Afrique. Elu en 2017, le Malgache a mené plusieurs réformes ambitieuses, dont la CAN en été. Mais son mandat a aussi été truffé de scandales de corruption. En juin 2019, il avait fait l’objet d’accusations de corruption lui ayant valu une garde à vue mais aucune poursuite n’avait été engagée contre lui.

Désormais en course pour son second et dernier mandat à la tête de l’institution, Ahmad Ahmad est convaincu d’obtenir le soutien de 45 des 54 fédérations affiliées à la CAF et est sûr de remporter le scrutin. Seul candidat à se déclarer, le dirigeant malgache attend d’ici le 12 novembre, date de limite de dépôt des candidatures, ses possibles challengers même s’il ne pense pas que qui que ce soit se présente contre lui.